Die Datenbanken können es, KSC-Fans entsprechenden Alters mit gutem Langzeitgedächtnis und die daran Beteiligten. Doppeltorschütze Wolfgang Rolff entschied am 18. September 1992, vor 30 Jahren also, die Partie zugunsten der Gäste. Das war auch insofern speziell, da Rolff in seinem Fußballer-Vorleben beim HSV Spuren hinterlassen und mit ihm 1983 den Europapokal der Landesmeister geholt hatte. Ein Dutzend Mal versuchte es der KSC seit 1992, beim HSV zu reüssieren. Viermal endete das unentschieden. Am letzten Spieltag der Saison 2007/08 gab’s mit Eichner als Spieler beim 0:7 eine derbe Klatsche.

Auch dieses Jahr haben es die Karlsruher schon zweimal in der Arena, die nach Kühnes Wunsch bald Uwe-Seeler-Stadion heißen soll, versucht. Im Pokal-Viertelfinale Anfang März stellte der KSC lange das bessere Team und unterlag im Elfmeterschießen mit 2:3. In der Liga Mitte April war’s deutlich: Der HSV gewann 3:0. Das Duell der Clubs ist spätestens seit der Relegation aus dem Mai/Juni 2015, als auch KSC-Abwehrspieler Daniel Gordon den Karlsruher Bundesliga-Traum kurz vor seiner Erfüllung auf dem Platz hatte platzen sehen: ein Reizduell von besonderer Brisanz. In 64 Pflichtspielen trafen die Vereine seit 1960 aufeinander. 23-mal gewann der HSV, 18-mal der KSC.