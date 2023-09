Nach der Länderspielpause rollt an diesem Wochenende auch in der Zweiten Fußball-Bundesliga wieder der Ball. Am nunmehr schon sechsten Spieltag erwartet den Karlsruher SC am Samstag ab 13 Uhr dabei gewiss sowohl emotional als auch sportlich keine leichte Aufgabe, steht doch das sogenannte Südwestderby gegen den 1. FC Kaiserslautern auf dem Programm.

Die Pfälzer reisen mit neun Punkten in den Wildpark und wurden vor dem Spieltag auf Rang sechs geführt, vier Punkte hinter Tabellenführer Hamburger SV. Für sie wird es also darum gehen, den Anschluss an die Spitze zu halten.

Live-Ticker: KSC muss gegen Kaiserslautern Abwehr stabilisieren

Für den KSC, aktuell Zehnter mit sieben Zählern, wird es darum gehen, den Anschluss nach weiter oben nicht zu verlieren bzw. ihn wieder herzustellen. Ob dies gelingt, wird maßgeblich davon abhängen, ob das Team von Christian Eichner seine Abwehr stabilisiert bekommt.

In den ersten fünf Saisonspielen haben die Badener bereits acht Tore kassiert. Eine zentrale Frage vor der Partie lautete zudem: Kann Lars Stindl nach seiner Hand-OP schon wieder mitmischen? Zumindest am Freitag sah es eher nicht danach aus.