Live-Ticker: Der Karlsruher SC empfängt Eintracht Braunschweig

Am Samstag, 1. April, 13 Uhr, gastiert Eintracht Braunschweig im Wildparkstadion. Die BNN begleiten das KSC-Heimspiel in einem Live-Ticker. Start des Tickers ist 12.30 Uhr.

Mit Volldampf aus der Länderspielpause: Das ist die beim Karlsruher SC vorherrschende Hoffnung vor dem Treffen mit dem abstiegsgefährdeten Aufsteiger Eintracht Braunschweig.

Vor dem Team der Niedersachsen mit ihrem Mittelstürmer Anthony Ujah ist die Mannschaft von Christian Eichner aber gewarnt.

Im Hinspiel Mitte September unterlag der KSC nach der aus Sicht des Trainers schlechtesten Saisonleistung den Braunschweigern mit 1:2. Nachdem der KSC vor der Länderspielpause mit dem 2:5 in Heidenheim die Serie von davor fünf aufeinanderfolgenden Siegen abreißen ließ, bemühen sich Jérome Gondorf und Co. am Samstagnachmittag im BBBank Wildpark um eine sofortige Reaktion.

Mit einem Dreier würden sich die Badener bis auf drei Zähler der 40-Punkte-Marke annähern.

