2:3 gegen Magdeburg

Verpatzter Heim-Auftakt: KSC-Trainer Eichner will in der Defensive nachjustieren

Erst Paderborn-Modus, dann Chancen-Wucher: Der Karlsruher SC hat auch den Heim-Auftakt verpatzt. Trainer Eichner will nun in der Defensive nachjustieren, nimmt aber auch die Offensive in die Pflicht.