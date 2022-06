KSC startet mit zwei Sonntagsspielen in die neue Saison

Der Karlsruher SC startet mit zwei Sonntagsspielen in die neue Zweitliga-Saison. Die Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga (DFL), die am Mittwoch veröffentlicht wurden, sehen für den KSC am 17. Juli die Auftaktpartie beim SC Paderborn vor. Anpfiff ist um 13.30 Uhr.

Eine Woche später bestreiten die Karlsruher dann ihr erstes Heimspiel der neuen Runde gegen den Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Auch diese Sonntagsbegegnung beginnt um 13.30 Uhr.

Zuvor hatte bereits festgestanden, dass der KSC im DFB-Pokal an einem Freitagabend gefordert ist. Die Erstrundenpartie beim Oberligisten TSG Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern findet am 29. Juli um 18 Uhr statt.

Spiele des KSC im August noch nicht terminiert

Die KSC-Spiele im August auswärts in Fürth und Regensburg sowie zu Hause gegen Sandhausen und Rostock sind noch nicht terminiert.

An diesem Mittwoch (14.30 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Christian Eichner im Grenke-Stadion zu ihrem Test der Saisonvorbereitung an. Gegner ist dann der Drittligist SV Wehen Wiesbaden um den früheren KSC-Coach Markus Kauczinski.

Das Eröffnungsspiel der neuen Zweitliga-Saison bestreitet am Freitag, 15. Juli, Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Die ersten KSC-Pflichtspiele im Überblick: