Karlsruher SC präsentiert neues Trikot für Saison 2023/24

Der Karlsruher SC hat sein Heimtrikot für die Saison 2023/24 vorgestellt. Es ist klassisch in blau-weiß – und spielt mit dem Streifen-Design auf vergangene Zeiten und Trikots des Clubs an.

Beim 4:0-Testspiel-Sieg gegen die TSG Balingen am Samstag war der KSC noch im Auswärtstrikot, in den dominanten badischen Farben Gelb und Rot, aufgelaufen. Einen Tag später präsentierte der Fußball-Zweitligist sein neues Heimtrikot. Dieses erstrahlt klassisch in den blau-weißen Farben und spiele laut einer Mitteilung des Vereins „auf vergangene Zeiten und Trikots“ des Clubs an.

Innerhalb der blauen Streifen befindet sich vorne eine dezente Musterung, die dem klassischen Stil einen modernen Touch verleihen soll. Die Rückseite ist hingegen in klassischem weiß gehalten. Im Nacken ist wie schon in der Vergangenheit der Schriftzug „Meine Heimat“ zu lesen.

Mehrwert für Fans: Im neuen KSC-Heimtrikot ist NFC-Fan-Chip implementiert

Thematisch, so der KSC weiter, greife das Trikot die Vergangenheit auch noch in weiterer Hinsicht auf: 100 Jahre Fußball im Wildpark werden mit dem blau-weißen Stück Heimat gefeiert.

Anlass dazu ist das erste offizielle Fußballspiel im Wildpark-Gelände, das am 9. September 1923 gegen die Stuttgarter Kickers ausgetragen wurde. Im Trikot implementiert ist deshalb unter einem Badge mit dem „100 Jahre Fußball im Wildpark“-Logo ein NFC-Fan-Chip, der allen Käuferinnen und Käufern exklusive Mehrwerte wie Interview-Reihen, Gewinnspiele und Rabattaktionen bringt.

„Als Traditionsclub im deutschen Fußball war es uns wichtig, unsere lange Historie – aber auch die Historie des Wildparkareals – im Heimtrikot für die neue Saison widergespiegelt zu sehen. Mit dem klassischen Streifen-Design sorgen wir für einen Wiedererkennungswert und präsentieren bei unseren Heimspielen im BBBank Wildpark mit besonderem Stolz unsere Farben“, wird Luca Maibaum, Bereichsleiter B2C und CSR beim Karlsruher SC, zitiert.