In personeller Hinsicht gab es beim Karlsruher SC ausnahmsweise gute Neuigkeiten. Ein Duo kehrte beim KSC-Training am Donnerstag auf den Platz zurück.

Drei Tage vor dem ersten Heimspiel der neuen Zweitliga-Saison hat sich die personelle Situation beim Karlsruher SC ein wenig entspannt.

Zur Einheit am Donnerstagvormittag kehrte Kapitän Jérome Gondorf auf den Trainingsplatz zurück. Der 34-Jährige hatte am Vortag aufgrund einer Erkältung pausiert.

Auch Mikkel Kaufmann, der krankheitsbedingt in der kompletten ersten Wochenhälfte gefehlt hatte, mischte wieder mit. Der dänische Neuzugang absolvierte allerdings noch ein separates Programm. Beim Elf gegen Elf konnte Kaufmanns Sturmkollege Simone Rapp immerhin phasenweise mitwirken.

Der Schweizer, der vor der Runde ebenfalls neu verpflichtet worden war, leidet an einem Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule, befand sich in den vergangenen Tagen aber auf dem Weg der Besserung und könnte für die Partie gegen den 1. FC Magdeburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) eine Option sein.

Jensen tritt kürzer, Jung und Gersbeck mischen im KSC-Training mit

Derweil musste Mittelfeldspieler Leon Jensen am Mittwoch und Donnerstag aufgrund von Wadenproblemen kürzertreten. Der 25-Jährige, der in der Vorsaison zwei schwere Verletzungen erlitten hatte, kämpft gerade darum, wieder für Spieleinsätze infrage zu kommen.

Das Gleiche gilt für Rechtsverteidiger Sebastian Jung und Torhüter Marius Gersbeck, die Trainer Christian Eichner am Donnerstag erstmals wieder im Elf gegen Elf einbauen konnte.

Auch die beiden hatte eine Verletzungshistorie aus der Vorsaison in die neue Spielzeit mitgebracht.