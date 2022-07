Florian Ballas hat einen Muskelfaserriss in den Adduktoren erlitten und wird dem KSC deshalb mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Das bestätigte Teamarzt Marcus Schweizer auf Nachfrage.

Der Innenverteidiger hatte am Montagvormittag beim sogenannten Spielersatztraining im Wildpark gefehlt und sich stattdessen in ärztliche Behandlung. Die Kernspintomographie bestätigte den Verdacht, dass der Abwehrspieler einige Zeit pausieren muss.

Der im Sommer von Erzgebirge Aue verpflichtete Ballas war am Sonntag bei der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg in der zweiten Halbzeit für Marcel Franke eingewechselt worden und hatte seine Sache in der letzten halben Stunde ordentlich gemacht.

In der Abwehr stehen beim KSC nur noch Franke und Gordon zur Verfügung

Nach dem nächsten Ausfall im Abwehrzentrum, dem insgesamt fünften (Kobald, O’Shaughnessy, Irorere, Mirkovic), stehen dem KSC-Trainer Christian Eichner für das Erstrunden-Pokalspiel am Freitagabend bei den Amateuren der TSG Neustrelitz nur noch Marcel Franke und Daniel Gordon zur Verfügung.

Aber auch Franke klagte zum Wochenstart über eine schwere Rippenprellung. Die Lage des Zweitliga-Schlusslichts ist hinsichtlich seiner Möglichkeiten in der Abwehr daher als prekär einzustufen.

Laut Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer rechnet man beim KSC damit, dass Christoph Kobald nach seiner OP bis in zwei Wochen das Mannschaftstraining wieder aufnehmen wird. Bis der Österreicher allerdings wieder spielbereit ist, dauert es noch entsprechend länger.