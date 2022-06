Karlsruher SC startet beim SC Paderborn in die Saison

Die Deutsche Fußball Liga hat am Freitag den Spielplan für die kommende Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga veröffentlicht. Damit hat auch der Karlsruher SC etwas mehr Planungssicherheit gewonnen.

Der Karlsruher SC startet am 16. oder 17. Juli mit einem Auswärtsspiel beim SC Paderborn in seine 25. Zweitliga-Saison. Dieses Auftaktduell sieht der Spielplan für die Badener vor, den die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag veröffentlichte.

Die Mannschaft von Christian Eichner bestreitet ihr erstes Heimspiel demnach am zweiten Spieltag (22. bis 25. Juli) gegen den Aufsteiger 1. FC Magdeburg.

Schon am darauffolgenden Wochenende, Anstoß ist am Freitag, 29. Juli (18.30 Uhr), möchte der Viertelfinalist der vergangenen Saison beim mecklenburgischen Oberligisten TSG Neustrelitz in die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals einziehen.

Im Saisonfinale spielt der KSC gegen FC St. Pauli in Hamburg

Die prestigeträchtigen Liga-Duelle des KSC mit dem Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern haben die Terminplaner der DFL für den 16. Beziehungsweise 33. Spieltag vorgesehen.

Auf dem Betzenberg gastieren die Blau-Weißen zwischen dem 8. und 11. November am vorletzten Spieltag der Hinrunde, die sie eine Woche darauf mit einem Heimspiel gegen den FC St. Pauli beschließen. Im Saisonfinale am 28. Mai 2023 müssen die Karlsruher also ans Hamburger Millerntor.

Neu in der Liga vertreten sind die Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld und die SpVgg Greuther Fürth, die ihre Plätze im Oberhaus an Schalke 04 und Werder Bremen verloren, sowie der 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig neben dem 1. FC Kaiserslautern als weitere Aufsteiger.

Dafür fielen Dynamo Dresden, der FC Ingolstadt und Erzgebirge Aue aus der Spielklasse heraus, in der sich KSC im Mai als Tabellenzwölfter behauptet hatte.

Winterpause dauert von Mitte November bis Ende Januar

Die WM in Katar, die vom 21. November bis 18. Dezember ausgetragen wird, ist verantwortlich für den ungewöhnlichen Rhythmus in der Saison 2022/2023. Die Hinrunde in der Zweiten Liga endet bereits am 13. November. Daran an schließt sich eine Winterpause, die bis 27. Januar dauert.

KSC-Spielplan 2022/2023

HINRUNDE

1.Spieltag: 16./17. Juli: SC Paderborn – KSC

2. Spieltag: 22.-25. Juli: KSC – 1.FC Magdeburg

DFB-Pokal, 1.Runde, 29. Juli, 18 Uhr: TSG Neustrelitz

3. Spieltag: 5.-8 August: Spvgg Greuther Fürth - KSC

4. Spieltag: 12.-15. August: KSC – SV Sandhausen

5. Spieltag: 19.-22. August: Jahn Regensburg - KSC

6. Spieltag: 26.-29. August: KSC – Hansa Rostock

7. Spieltag: 2.-5. September: Hamburger SV - KSC

8. Spieltag: 9.-12. September: KSC – 1.FC Heidenheim

9. Spieltag: 16.-19. September: Eintracht Braunschweig – KSC

10. Spieltag: 30. September bis 3. Oktober: KSC – 1. FC Nürnberg

11. Spieltag: 7.-10. Oktober: Arminia Bielefeld - KSC

12. Spieltag: 14.-17. Oktober: KSC – SV Darmstadt 98

13. Spieltag: 21.-24. Oktober: KSC – Fortuna Düsseldorf

14. Spieltag: 28.-31. Oktober: Hannover 96 - KSC

15. Spieltag: 4.-7. November: KSC – Holstein Kiel

16. Spieltag: 8.-11. November: 1.FC Kaiserslautern - KSC

17. Spieltag: 11.-14. November: KSC – FC St. Pauli

RÜCKRUNDE

18. Spieltag: 27.-30. Januar 2023: KSC – SC Paderborn

19. Spieltag: 3.-6. Februar: 1. FC Magdeburg - KSC

20. Spieltag: 10.-13. Februar: KSC – Spvgg Greuther Fürth

21. Spieltag: 17.-2ß. Februar: SV Sandhausen - KSC

22. Spieltag: 24.-27. Februar: KSC – Jahn Regensburg

23. Spieltag: 3.-6. März: Hansa Rostock - KSC

24. Spieltag: 10.-13. März: KSC - Hamburger SV

25. Spieltag: 17.-20. März: 1. FC Heidenheim - KSC

26. Spieltag: 31. März – 3. April: KSC – Eintracht Braunschweig

27. Spieltag: 8.-10. April: 1. FC Nürnberg - KSC

28. Spieltag: 14.-17. April: KSC – Arminia Bielefeld

29. Spieltag: 21.-24. April: SV Darmstadt 98 - KSC

30. Spieltag: 28. April.-1. Mai: Fortuna Düsseldorf - KSC

31. Spieltag: 5.-8. Mai: KSC – Hannover 96

32. Spieltag: 12.-15. Mai: Holstein Kiel - KSC

33. Spieltag: 19.-22. Mai: KSC – 1.FC Kaiserslautern

34. Spieltag: 28. Mai: FC St. Pauli - KSC

Die Spieltage werden in Etappen zeitgenau terminiert. Die weiteren DFB-Pokal-Termine sieht der Rahmenterminplan wie folgt vor: 2. Runde, 18./19. Oktober; 3. Runde, 31. Januar/1. Februar 2023; Viertelfinale: 4./5. Februar; Halbfinale: 2./3. Mai 2022; Endspiel: 3. Juni.