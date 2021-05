Gesprächslinie weist Richtung München

Gerüchte um Schörghuber Gruppe: Investorensuche des KSC – was hat sie mit Bier zu tun?

Der Karlsruher SC sucht nach wie vor einen strategischen Investor, der beim Fußball-Zweitligisten Aktien in der Größenordnung von 15 Millionen Euro erwerben will. In der Gerüchteküche wird schon seit Monaten über eine Unternehmensgruppe spekuliert.