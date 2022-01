27 Torschüsse und nur zwei Treffer

Darmstädter Offensiv-Asse verzweifeln an KSC-Torhüter Gersbeck und am eigenen Unvermögen

27 Schüsse rauschten am Samstag in Richtung KSC-Tor, nur zwei trafen ins Schwarze. Das lag auch am starken Marius Gersbeck. Doch in einer Szene benötigte auch der KSC-Torhüter das Glück des Tüchtigen.