1860 München

Auch ohne die „Wampe von Giesing“ ist der Pokalgegner des KSC kein Leichtgewicht

Der TSV 1860 München war einmal eine Adresse in Fußball-Deutschland. Dort möchten sie in Giesing wieder hin. Im DFB-Pokal will der Drittligist nach Darmstadt und Schalke am Dienstagabend auch den Karlsruher SC aus dem Wettbewerb werfen.