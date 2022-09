Pokalpartie in Sandhausen, Testspiel gegen Winterthur: Am Mittwoch fanden zwei weitere KSC-Termine im Spielplan ihren Niederschlag. Derweil steht der Einsatz von Malik Batmaz im Heimspiel gegen Heidenheim auf der Kippe.

Der Terminplan des Karlsruher SC für die kommenden Wochen konkretisierte sich am Mittwoch weiter. Das Testspiel, das der badische Fußball-Zweitligist in der Länderspielpause gegen den FC Winterthur bestreiten wird, ist für Mittwoch, den 21. September, um 13 Uhr angesetzt, wie der KSC bekanntgab.

In dem Liga-Break werden die Karlsruher nicht nur gegen den Club aus der Schweizer Super League antreten, sondern auch ein Testspiel gegen den FSV Mainz 05 absolvieren, das allerdings noch nicht terminiert ist.

Feststeht dagegen, wann sich das Team von Trainer Christian Eichner mit seinem badischen Rivalen aus Sandhausen um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals duellieren wird.

Die Zweitrunden-Partie im BWT-Stadion am Hardtwald steigt, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte, am 19. Oktober um 18 Uhr. An jenem Mittwoch kämpft der SC Freiburg zur gleichen Zeit gegen den FC St. Pauli um den Sprung unter die besten 16.

Augsburg gegen Bayern und Darmstadt gegen Gladbach im Free-TV

Zwei Begegnungen in Runde zwei sind live im Free-TV zu sehen: das Bundesliga-Duell zwischen dem FC Augsburg und Rekord-Pokalsieger Bayern München am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) sowie am Dienstag (20.45 Uhr/Das Erste) die Begegnung des zweitklassigen SV Darmstadt 98 mit dem Erstligisten Borussia Mönchengladbach. Zeitgleich wird die Partie von 1899 Hoffenheim gegen den FC Schalke 04 über die Bühne gehen.

Am Wochenende wartet aber erst einmal der Liga-Alltag, für den KSC geht dieser am Samstag (13 Uhr/Sky) mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim weiter. Ob bei diesem Malik Batmaz mitwirken kann, ist aktuell fraglich.

Der Angreifer, der zuletzt viermal in Folge von Beginn an aufgelaufen war und dabei zwei Treffer erzielt hatte, fehlte am Mittwoch wie bereits am Dienstagnachmittag krankheitsbedingt.

Ambrosius erwischt Rapp am Kopf, Cueto bricht Einheit ab

Marvin Wanitzek, der am Vortag die zweite Einheit ebenfalls ausgelassen hatte, konnte dagegen im Elf gegen Elf voll mitmischen. Dass es im Trainingsspiel ordentlich zur Sache ging, symbolisierte eine Szene gegen Ende, als HSV-Leihgabe Stephan Ambrosius seinen Kollegen Simone Rapp mit gestrecktem Bein am Kopf traf. Der Schweizer schüttelte sich kurz, konnte dann aber weitermachen.

Demgegenüber musste Lucas Cueto, Mitte August Siegtorschütze im Ligaspiel gegen Sandhausen (3:2), die Einheit aufgrund von Problemen an der Achillessehne vorzeitig beenden.