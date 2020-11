Für die Stammspieler des Karlsruher SC wird der Donnerstag im Zeichen der Regeneration stehen. Jene Profis des Fußball-Zweitligisten, die in den ersten acht Saisonspielen bei den Spielzeiten kürzer kamen, werden aber ab 14 Uhr im Testspiel beim Bundesliga-Zehnten Gelegenheit dazu erhalten, Pluspunkte beim Trainerteam zu sammeln. Nach Augsburg reist die Mannschaft am Vormittag in einem Ersatzbus. Die Elektronik des eigentlichen Team-Mobils der Blau-Weißen hatte bei der Rückreise aus Hamburg, wie berichtet, 300 Meter vor dem Stadiongelände den Geist aufgegeben und musste in die Reparatur.

„Wir werden mit einer gemischten Mannschaft aus Spielern antreten, die schon gespielt haben und solchen, die Spielpraxis benötigen“, kündigte Eichner, der Cheftrainer des Tabellen-15., an. So dürfen vor allem Torwart Markus Kuster, die Abwehrspieler Sebastian Jung und David Pisot, Mittelfeldspieler Alexander Groiß sowie die Angreifer Babacar Gueye und Malik Batmaz damit rechnen, sich im Duell mit dem Erstligisten zu empfehlen.