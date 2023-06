Der Karlsruher SC hat drei Tage vor dem Aufbruch ins Trainingslager einen weiteren Neuzugang präsentiert. Künftig spielt Linksverteidiger David Herold für den Fußball-Zweitligisten. Wie berichtet, hatte der KSC den 20-Jährigen schon länger auf dem Zettel.

Der gebürtige Bayer, der zuletzt an den österreichischen Bundesligisten SCR Altach ausgeliehen gewesen war, kommt zunächst auf Leihbasis für ein Jahr vom FC Bayern München. Wie der KSC mitteilte, haben beide Clubs zudem eine Kaufoption vereinbart.

„Ich freue mich sehr, nun beim KSC zu sein und die Herausforderung im neuen Stadion in dieser tollen Zweiten Liga mit gehen zu dürfen. Bei den Gesprächen hatte ich von Beginn an einen super Eindruck und freue mich auf die Saison“, erklärte Herold.

„Er soll mit seiner Spielweise unseren Konkurrenzkampf weiter anschieben und ich gehe fest davon aus, dass er unseren Kader sowohl sportlich als auch menschlich bereichern wird“, sagte KSC-Cheftrainer Christian Eichner.

David Herold soll Philip Heise beim KSC Konkurrenz machen

Eichner hat dadurch links hinten in der Viererkette eine Alternative zu Philip Heise, der zu Beginn der Vorbereitung der einzige Linksverteidiger im Aufgebot der Blau-Weißen gewesen war.

Seit dieser Woche hält sich darüber hinaus Daniel Brosinski im KSC-Training fit. Der 34-Jährige, ebenfalls ein Mann für die linke Abwehrseite, hatte für die Rückrunde der vergangenen Saison einen Vertrag bei seinem Jugendverein erhalten und in den letzten fünf Partien jeweils anstelle von Heise gespielt.

Der beim FC Bayern ausgebildete Herold ist beim KSC nach Rückkehrer Lars Stindl, Torhüter Patrick Drewes und Innenverteidiger Marcel Beifus der vierte externe Zugang für die neue Saison, die für die Karlsruher am letzten Juli-Wochenende beginnt.

Seine ersten beiden Testspiele der Vorbereitung hatte der KSC in den vergangenen Tagen gegen den SV Staufenberg (14:0) und die Spvgg Ketsch (18:0) jeweils klar gewonnen. Am Sonntag auf dem Weg ins neuntägige Trainingslager in Österreich treffen die Badener auf Türkgücü München.