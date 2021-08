Keine Experimente beim KSC: Eichner will im Pokal nicht groß rotieren

In das Pokalspiel gegen die Sportfreunde Lotte kann der KSC voraussichtlich ohne große personelle Sorgen gehen. In großem Stil will Trainer Eichner trotzdem nicht rotieren. Einen Wechsel auf der Torwartposition lässt er offen.

Dass am Mittag bereits wieder die Sonne über dem Wildpark lachte, half den Profis des Karlsruher SC herzlich wenig. Ihre erste Einheit des Tages hatten Kapitän Jérôme Gondorf und Co dennoch völlig durchnässt beendet. Lediglich Lukas Fröde blieb die Dusche von oben erspart. Der defensive Mittelfeldspieler stieß erst am Nachmittag wieder zum Team, nachdem er am Morgen genau wie am Vortag studienbedingt gefehlt hatte.

Torjäger Philipp Hofmann mischte am Dienstagvormittag wieder auf dem Trainingsplatz mit, nachdem der dreifache Saisonschütze seine Oberschenkelblessur aus dem Darmstadt-Spiel (3:0) auskuriert hatte.

Marius Gersbeck absolvierte derweil ein individuelles Programm. Das lag weniger an der Schädelprellung, die der Karlsruher Schlussmann am Freitagabend erlitten hatte, als vielmehr an der Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk aus der vorangegangenen Trainingswoche.