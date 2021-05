Abwehr-Allrounder Wimmer hofft auf eine Zukunft beim KSC

Nach seiner Ankunft beim KSC war Kevin Wimmer ein gefragter Mann, ehe er ins zweite Glied rückte. In den vergangenen Wochen zählte der Österreicher wieder zu den Stammkräften. Wird er auch in der kommenden Saison das KSC-Trikot tragen?

Wenn Kevin Wimmer spricht, sei es über seine Situation beim Karlsruher SC, über den nächsten Gegner Holstein Kiel oder über seinen Trainer Christian Eichner, dann tut er das ruhig, klar und besonnen. Also eigentlich ziemlich genau so, wie der Österreicher auch auf dem Platz auftritt.

Eichner schätzt diese Eigenschaften an Wimmer, findet aber auch, dass sein früherer Mitspieler beim 1. FC Köln in einer Hinsicht noch zulegen könnte. „Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Beim Dirigieren muss er aber noch lauter werden, da werde ich ihn weiter nerven“, kündigt Eichner an.

Wimmer war nach seiner Ankunft beim KSC aus England Anfang Februar direkt ein gefragter Mann gewesen. Anstelle des verletzten Philip Heise lief er zweimal als Linksverteidiger auf. Danach wurde es allerdings wieder ruhig um den Leihspieler von Stoke City, nach Heises Rückkehr war in der Viererkette kein Platz mehr für ihn.