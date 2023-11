Knackt Eichner mit dem KSC dieses Mal Kwasnioks Paderborn?

Obwohl die Supermärkte längst wieder Lebkuchen in ihrem Sortiment führen und vom Jahr nur noch sechs Pflichtspiele vor Weihnachten übrig sind, ist es für Christian Eichner noch zu früh, um sich auf eine Stoßrichtung für den Winter-Transfermarkt festzulegen.

Das jedenfalls beteuerte der Trainer des KSC am Donnerstag bei der Pressekonferenz des Fußball-Zweitligisten vor dem Duell mit dem SC Paderborn.

Wer spielt im KSC-Mittelfeld: Gondorf oder Jensen?

Unabhängig davon, wie die Bedarfserhebung mit Sebastian Freis, dem „Bereichsleiter Profis“, am Ende ausfallen wird, verwies Eichner auf die im Kader vorhandene Qualität, die ihn am Klassenziel nicht zweifeln lasse. „Dieser Kader hat das Vertrauen aller verdient“, legte er fest.

Was der KSC dringender benötigt als Zweifel daran, sind Punkte, um das auch zu unterstreichen. Zwölf Zähler, bei denen die Blau-Weißen in ihrer Ausbeute nach ihrer unglücklichen 1:2-Niederlage beim FC St. Pauli stehen blieben, sind als beruhigende Zwischenbilanz vor dem zwölften Spieltag untauglich. Eichner weiß das selbst und betonte, er kümmere sich vor allem darum, wie die drei am Sonntag (13.30 Uhr/Live-Ticker auf bnn.de) aus dem Heimspiel gegen Paderborn einzufahren sind.

Mit 23.000 Zuschauern rechnet der KSC bei Anpfiff am Sonntag im BBBank Wildpark. Die Besetzung seines Mittelfelds stellt Eichner vor eine Kardinalfrage, die da lautet: Jérome Gondorf oder Leon Jensen? Der 35 Jahre alte Kapitän meldete sich nach einer fiebrigen Erkältung zurück. Bleibt Eichner beim 4-4-2 mit Raute, in der Lars Stindl die zentrale offensive Position hinter der Doppelspitze besetzt, wäre entweder für den Routinier oder für den in Hamburg gefälligen Vertreter Jensen kein Platz.

Im Anschluss an die ausstehenden Einheiten erhofft sich Eichner von Gondorf eine „klare Aussage“ darüber, wie er seine körperliche Verfassung einschätzt. „Jérome hat spätestens mit dem Spiel gegen Schalke wieder gezeigt, welche Wertigkeit er für die Mannschaft hat“, sagte Eichner und attestierte Jensen, in Hamburg „eine sehr reife Leistung gebracht“ zu haben, „solange ihn die Beine trugen“.

Eichners Trainerduell mit altem Bekannten

Eichner (40) und Paderborns Trainer Lukas Kwasniok (42), der eine wie der andere in der Karlsruher Grenke-Akademie auf das Profitrainergeschäft vorbereitet, werden sich zum fünften Mal in dieser Konstellation begegnen. Dreimal unterlag die Mannschaft des KSC, nur im April 2022 sprang (2:2) ein Punkt für die Badener heraus.

Weit mehr als die Statistik interessiert Eichner zwangsläufig der Fußball, den Kwasniok an alter Wirkungsstätte spielen lassen wird: „Wir werden einiges damit zu tun haben, die Jungs von Lukas in Schach zu halten. Gerade vorne haben sie in unterschiedlichen Kompetenzbereichen ihre Stärken – mit Geschwindigkeit, Körperlichkeit und mit großartiger Spielintelligenz.“

Florent Muslija, auch er ein ehemaliger Auszubildender in der Grenke-Akademie, hat sich für Eichner zwischenzeitlich zu „einem der besten Spieler der Zweiten Liga aufgeschwungen“.

Nach dem Spiel wird ein neuer Rasen verlegt

Mit einem Kräftevorteil rechnet Eichner für seine Truppe nicht. Die Paderborner hatten am Mittwoch beim SC Freiburg für eine Pokalüberraschung gesorgt und viel Selbstvertrauen getankt. Es werde für seine Elf darauf ankommen, sie von Beginn an zu fordern. Denn, so Eichner: „Wenn du sie in ihr Positionsspiel und ihre Variabilität kommen lässt, werden wir recht wenig über ihr Pokalspiel während der Woche sprechen müssen.“

Der Untergrund dürfte angesichts der auch für das Wochenende prognostizierten Regenfälle beide Mannschaften schwer fordern. Da der Rasen im BBBank Wildpark danach aber ausgetauscht werden wird, verspricht die erste Aufgabe nach der nahen Länderspielpause, am 25. November wird dann der 1. FC Nürnberg der KSC-Gegner sein, bessere Verhältnisse.