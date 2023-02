Duell am Sonntag

Kobalds Einsatz wackelt: Muss Trainer Eichner die KSC-Abwehr in Sandhausen erneut umbauen?

Zuletzt war Christoph Kobald als Back-up in der Innenverteidigung ein gefragter Mann. Nun droht der Österreicher am Sonntag in Sandhausen auszufallen. Ein Spieler könnte sein Comeback feiern, der lange kein Pflichtspiel mehr bestritten hat.