Kother, Rabold, Fröde: Was tut sich beim KSC noch im Schlussverkauf?

Tim Breithaupt war beim Karlsruher SC trotz der ersten Saisonniederlage ein Gewinner des Spiels beim 1. FC Nürnberg. Der Mittelfeldspieler hat am Freitagabend erneut den Vorzug gegenüber Lukas Fröde erhalten, der mit seiner Lage ebenso wenig zufrieden sein kann wie Dominik Kother und Jannis Rabold.

Um den auch beim 1. FC Nürnberg (1:2) leer ausgegangenen Torjäger Philipp Hofmann regten sich am Sonntag keine Last-Minute-Gerüchte mehr. So steht zu erwarten, dass Oliver Kreuzer den Sommer-Schlussverkauf im deutschen Profifußball am Dienstag ohne größere emotionale Ausschläge ausklingen sieht.

Planmäßig hat der Sportchef des Zweitligisten Karlsruher SC nichts Dringliches mehr zu regeln. Letzte Fragen betrafen nach der ersten Saisonniederlage beim fränkischen Tabellendritten alleine noch die Frustrationstoleranz von Akteuren aus dem Kaderbestand.

Sind Dominik Kother oder Jannis Rabold, beide in Nürnberg unberücksichtigt, für Tapetenwechsel offen? Tut sich für Lukas Fröde vielleicht eine Tür auf, hinter der er bessere Perspektiven erwartet als den Stammplatz auf der KSC-Bank?