KSC nimmt gegen 1. FC Heidenheim die 50 Punkte und Rang sechs ins Visier

Der KSC reist am letzten Spieltag zum 1. FC Heidenheim und kann sich mit einem Sieg den sechsten Tabellenplatz in der Endabrechnung sichern.

Letzter Spieltag in der 2. Bundesliga

Die letzten 90 Pflichtspiel-Minuten in dieser Saison stehen für den Karlsruher SC an. Die Zweitliga-Fußballer gastieren dabei am Sonntag um 15.30 Uhr beim 1. FC Heidenheim. Für die Badener besteht im Duell der Tabellennachbarn mit einem Sieg nicht nur die Chance, die 50 Punkte-Marke zu knacken, sondern sich auch den sechsten Tabellenplatz zu sichern.

Aktuell hat die Mannschaft von Cheftrainer Christian Eichner 49 Zähler auf dem Konto und damit zwei Punkte weniger als die auf Rang sechs stehenden Heidenheimer.

Heidenheim vor emotionalem Saisonabschluss

Im ersten Duell der Saison trennten sich beide Mannschaften im Wildparkstadion 1:1-Unentschieden. Auswärts ist der KSC in dieser Saison allerdings deutlich stärker, sammelte auf fremden Rasen 28 seiner Punkte.

Auf Seiten der Gastgeber wird es zudem ein emotionaler Saisonabschluss: Marc Schnatterer, von 2006 bis 2008 beim KSC II aktiv, wird den FC Heidenheim nach 13 Jahren verlassen. Sollte der 35-Jährige nochmals spielen dürfen, werden die Karlsruher sicher vor allem bei ruhenden Bällen einen genauen Blick auf ihn haben. Dazu gilt es die Kreise von Christian Kühlwetter (13 Saisontore) und Tim Kleindienst (11) einzuschränken.

Insgesamt erwartet Eichner am Sonntagnachmittag alles anderen als einen „Sommerkick“. Vielmehr glaubt der Karlsruher Cheftrainer, dass ein Spiel wartet, das „mit sehr viel Leidenschaft geführt wird“ - ganz wie es der Mentalität beider Vereine entspreche.

Eichner setzt auf Kuster - Hofmann fehlt gesperrt

Eichner wird am 34. Spieltag im Tor einen Wechsel vornehmen und Markus Kuster statt Marius Gersbeck spielen lassen. Verzichten muss der KSC zudem auf Torjäger Philipp Hofmann, der eine Gelbsperre absitzt, Benjamin Goller (Knie), Marc Lorenz (Sprunggelenk) und Kyoung-Rok Choi (Muskelfaserriss).

„Ansonsten sind alle Mann an Bord“, freut sich Eichner, nochmals viele taktische Möglichkeiten für den Saisonabschluss zu haben. „Wir werden versuchen, eine gute Mischung hinzubekommen.“