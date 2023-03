KSC fährt freitagabends zum Aufstiegsanwärter nach Darmstadt

Wird der KSC für den Aufstiegsaspiranten aus Darmstadt zum Spielverderber? Das wird sich am 21. April zeigen. Gegen drei direkte Konkurrenten geht es indes jeweils am Wochenende.

Drei Duelle mit direkten Konkurrenten am Wochenende und ein Kracher am Freitagabend – so sieht das Programm des Karlsruher SC für die ersten drei April-Wochen aus. Am Freitag gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) die zeitgenauen Ansetzungen für die Zweitliga-Spieltage 26 bis 29 bekannt.

Am 21. April führt der Weg der Karlsruher zum aktuellen Spitzenreiter aus Darmstadt, der dann voraussichtlich einen großen Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg machen kann. Ob der KSC als Spielverderber fungieren kann, entscheidet sich an jenem Freitagabend am Böllenfalltor ab 18.30 Uhr.

Zuvor ist die Mannschaft von Trainer Christian Eichner dreimal gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte gefordert. Am Samstag, dem 1. April, empfängt der KSC die Eintracht aus Braunschweig, Anpfiff im Wildpark ist dann um 13 Uhr. Exakt eine Woche später geht es für die Blau-Weißen zum 1. FC Nürnberg.

Arminia Bielefeld kommt sonntags nach Karlsruhe

Am 16. April gastiert die Arminia aus Bielefeld in Karlsruhe. Los geht es an jenem Sonntag um 13.30 Uhr. Auch am bevorstehenden 23. Spieltag ist der Tabellenzehnte sonntags gefordert. In zwei Tagen heißt der Gegner auswärts Hansa Rostock. Anpfiff ist ebenfalls um 13.30 Uhr.