KSC ärgert sich über „Schwimmbadrasen“ und erhält Unterstützung aus Sandhausen

Wo waren die Rasenmäher? Das fragten sich am Samstag beim Spiel in Sandhausen nicht nur KSC-Trainer Christian Eichner und Kapitän Jérome Gondorf. Den Gastgebern war der Zustand ihres Platzes indes selbst unangenehm.

Trainer Christian Eichner beschwerte sich über den „Schwimmbadrasen“ und mutmaßte, in ganz Sandhausen und Umgebung müssten sämtliche Rasenmäher ausgefallen sein. Kapitän Jérome Gondorf bot den Gastgebern gar an, den Mähroboter aus seinem Garten auszuleihen, um das Grün in Form zu bringen.

Das leidige Platzthema ist zurück beim Karlsruher SC – zumindest ein Wochenende lang. Im Frühjahr hatte die mangelhafte Qualität des eigenen Geläufs Eichner so einige Nerven und seinem Team möglicherweise auch den einen oder anderen Punkt gekostet.

Inzwischen liegt auf der Wildpark-Baustelle ein neuer Rasen und das Thema schien sich damit erledigt zu haben. Doch nun lieferte beim 0:0 in Sandhausen der Untergrund im BWT-Stadion am Hardtwald Stoff für die nächste Rasen-Debatte. Am Tag darauf erklärte Eichner noch einmal in Ruhe, wo das Problem lag.