Im letzten Heimspiel der Saison hat der Karlsruher SC noch einmal einen Sieg eingefahren und dadurch den vorzeitigen Bundesliga-Aufstieg von Holstein Kiel verhindert. In einer nach der Pause packenden Partie trafen Malik Batmaz und Philipp Hofmann (2) beim 3:2(0:1)-Erfolg für den KSC. Die Kieler Tore erzielten Janni Serra und Alexander Mühling per Foulelfmeter.

Beim Anpfiff von Schiedsrichter Robert Hartmann hatte die gleiche KSC-Elf auf dem Platz gestanden, die auch in der Vorwoche beim Kieler Konkurrenten aus Fürth (2:2) begonnen hatte. Auf der Gegenseite bot Holstein-Trainer Ole Werner in Jannik Dehm, Fabian Reese und Jonas Meffert drei Spieler mit KSC-Vergangenheit auf.

Die Karlsruher hatten sich offenbar vorgenommen, die Gäste, die zuletzt sieben Partien in 20 Tagen absolviert hatten, früh unter Druck zu setzen. Dies gelang zwar ganz gut, die erste Gelegenheit hatte dennoch Werners Team. Fin Bartels, der kurzfristig doch noch fit geworden war, flankte von rechts in die Mitte, wo Torjäger Serra den Ball mit dem Kopf nicht voll traf (8.).

Thiede vergibt erste KSC-Chance

Doch die Kieler, denen nur noch ein Sieg zum Bundesliga-Aufstieg fehlte, waren nun im Spiel und wurden auch immer wieder von ihrer Bank und den Funktionären auf der Tribüne gepusht. Die nächsten Minuten blieben dann aber ereignisarm. Der KSC war um Spielkontrolle bemüht, die Störche darum, hinten zunächst nichts anbrennen zu lassen und dabei möglichst Körner zu sparen.

Nach gut 21 Minuten hatten dann auch die Karlsruher ihre erst gefährliche Offensivaktion. Malik Batmaz legte am Sechzehner quer auf Hofmann, der auf Marco Thiede durchsteckte. Unter Bedrängnis verfehlte der gelernte Rechtsverteidiger, der ein weiteres Mal auf vorderster Linie aushalf, das Tor um einige Meter.

Serra lässt KSC-Hintermannschaft alt aussehen

Auch nach einer halben Stunde kam kaum Spielfluss auf, viele kleine Unzulänglichkeiten auf beiden Seiten waren der Hauptgrund dafür. Der durchs Zentrum durchbrechende Reese verzeichnete mit einem Schuss, der knapp links vorbeistrich, zumindest einen weiteren Abschluss für Kiel (33.).

Hofmanns Versuch aus spitzem Winkel sechs Minuten später war da auf der Gegenseite schon wesentlich ungefährlicher. Besser machte es Hofmanns Pendant Serra in der 41. Minute, als er im Zentrum Tempo aufnahm und per Flachschuss zum 1:0 vollendete. Die KSC-Defensive hatte dabei nicht gut ausgesehen und auch Torhüter Marius Gersbeck war nicht optimal postiert gewesen.

Batmaz bringt den KSC zurück ins Spiel

Somit gingen die Kieler mit einer Führung in die Kabine und waren auch angesichts des Fürther Unentschiedens in Paderborn (2:2) zur Pause mit einem Bein in der Bundesliga. Vom KSC musste im zweiten Durchgang mehr kommen, wenn es noch etwas werden sollte mit dem ersten Heimsieg seit Ende Januar.

Und sieben Minuten nach Wiederbeginn hatten die Karlsruher zumindest den Gleichstand wiederhergestellt. Marvin Wanitzek setzte auf rechts Jérôme Gondorf in Szene, der mit einem langen Ball Batmaz suchte. Dieser nahm den Ball mit der Brust an und profitierte davon, dass sein Gegenspieler Simon Lorenz ins Stolpern geriet. Aus wenigen Metern drückte der 21-Jährige die Kugel schließlich an Torhüter Thomas Dähne vorbei in die Maschen.

Hofmann schlägt in seinem letzten Saisonspiel zu

Und es kam noch besser für den KSC. Nach einem Eckball von Wanitzek köpfte Hofmann wuchtig an den Innenpfosten, von wo der Ball zum 2:1 ins Tor sprang (61.). Während Batmaz zum ersten Mal in dieser Runde getroffen hatte, war es Hofmanns zwölftes Saisontor.

Am letzten Spieltag, den die Karlsruher beim 1. FC Heidenheim bestreiten, wird für Hofmann kein weiterer Treffer hinzukommen. Der Angreifer hatte bereits vor der Pause seine fünfte Gelbe Karte gesehen und wird deshalb am kommenden Sonntag gesperrt fehlen.

Kieler Treffer in der Nachspielzeit zählt nicht

Gegen Kiel warf der Torjäger aber noch einmal alles rein und legte eine Viertelstunde vor Schluss sogar noch das 3:1 nach. Thiede hatte den Ball in der eigenen Hälfte erobert und Batmaz über die Mitte Fahrt aufgenommen. Batmaz passte auf Hofmann und der drosch die Kugel humorlos ins lange Eck.

Während sich der KSC für die Leistungssteigerung im zweiten Durchgang belohnte, schien den Störchen die Puste auszugehen. Doch die Schlussphase wurde noch einmal spannend. Nach einem Foul von Philip Heise an Finn Porath zeigte der Referee auf den Punkt und Alexander Mühling verwandelte sicher zum 2:3.

Nun warf Holstein alles nach vorne und in der ersten Minute der Nachspielzeit durch Benjamin Girth vermeintlich noch zum Ausgleich. Doch wegen einer Abseitsstellung wurde der Treffer im Nachhinein nach Videobeweis noch aberkannt. So blieb es beim 3:2 und die Kieler Aufstiegsparty fiel vorerst aus.