In dieser Saison war Dominik Kother beim KSC nicht über die Reservistenrolle hinausgekommen, zuletzt stand der 21-Jährige nicht einmal mehr im Kader. Nun soll er in der Dritten Liga Spielpraxis sammeln.

Wenige Stunden vor Schließung des Transferfensters hat der Karlsruher SC noch einen Spieler abgegeben.

Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, verleiht er Offensivspieler Dominik Kother bis Saisonende an den Drittligisten SV Waldhof Mannheim.

„Für einen Spieler in Dominiks Alter ist Spielpraxis unabdingbar, daher haben beide Seiten beschlossen, dass er sich über Einsätze das kommende halbe Jahr in Mannheim weiterentwickeln kann“, wird KSC-Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer in einer Club-Mitteilung zitiert.

Nach Berufung zur U21 Erwartungen nicht mehr erfüllt

Der 21 Jahre alte Kother, dessen Vertrag in Karlsruhe noch bis 2024 läuft, hatte in der aktuellen Saison nur zwei Spiele von Beginn an bestritten und war darüber hinaus neun Mal eingewechselt worden.

Der gebürtige Bruchsaler, der aus der KSC-Jugend stammt, lief im Herbst 2020 dreimal für die deutsche U21 auf und galt auch deshalb als großes Versprechen für die Zukunft. Anschließend konnte Kother die in ihn gesetzten Erwartungen aber nicht erfüllen und kam über die Reservistenrolle nicht hinaus.

In den beiden KSC-Pflichtspielen 2022 hatte ihn Trainer Christian Eichner nicht einmal mehr in den Kader berufen. Nun soll Kother erst einmal in Mannheim Spielpraxis sammeln.