KSC begrüßt Rückkehrer Ambrosius und Testspieler aus Bosnien

Am Dienstag stand beim KSC nicht nur Rückkehrer Stephan Ambrosius auf dem Platz, sondern auch ein junger Testspieler aus Bosnien. Felix Irorere versucht derweil sein Glück in Berlin.

Zum Start in die Trainingswoche ging es auf dem Trainingsgelände des KSC bei kühlen Temperaturen heiß her. Beim Abschlussturnier am Vormittag hallten immer wieder laute Rufe übers Feld, in einer Situation erklärte Trainer Christian Eichner seinem Spieler Mikkel Kaufmann auf Englisch und mit reichlich Nachdruck, was er von diesem im Sturm erwartet.

Mittendrin war ein im Wildpark gänzlich unbekanntes Gesicht. Der 19 Jahre junge Eldar Mehmedović wird bis einschließlich Donnerstag zur Probe beim KSC mittrainieren. Der Offensivspieler stammt aus Bosnien, der Heimat von Assistenzcoach Zlatan Bajramovic, über den Eichner zufolge der Kontakt zustande gekommen war.

Eichner will sich von dem bosnischen U21-Nationalspieler, der in Bosnien beim Erstligisten Sloboda Tuzla einen bis Sommer 2024 gültigen Vertrag besitzt, unverbindlich ein Bild machen, ehe sein Team am Freitag ins Trainingslager nach Südspanien abreist.

KSC-Trio hört früher auf, Brosinski pausiert

Auf dem Platz stand am Dienstagvormittag erstmals seit seinem Verletzungsaus Anfang November Stephan Ambrosius. Der Innenverteidiger ist laut Eichner nach auskuriertem Muskelfaserriss wieder voll einsatzfähig, soll aber bis zum Trainingslager behutsam an größere Belastungen herangeführt werden.

So machte sich Ambrosius noch vor Beginn des Abschlussturniers auf den Weg in die Kabine. Gleiches galt für Tim Rossmann, dem eine Blessur an der Kniekehle zu schaffen machte, sowie für Kyoung-Rok Choi und Sebastian Jung (muskuläre Probleme). Daniel Brosinski setzte komplett aus, aus Gründen der Belastungssteuerung, wie Eichner anführte.

Irorere spielt bei Hertha BSC II vor

Ebenso fehlte am Dienstag Felix Irorere. Der 20 Jahre junge Innenverteidiger hält sich gerade in Berlin auf und trainiert bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC probehalber mit. Zuvor hatte sich Irorere bereits bei Waldhof Mannheim vorgestellt, ein Wechsel war allerdings nicht zustande gekommen.

Aufgrund des Überangebots im Abwehrzentrum will der KSC Irorere möglichst noch in diesem Winter abgeben. Auch Innenverteidiger Florian Ballas dürfte bei den Blau-Weißen in der am 27. Januar beginnenden Rückrunde kaum Chancen auf Einsatzzeiten haben.