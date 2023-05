KSC bestätigt BNN-Bericht: Vertrag von Sebastian Jung um ein Jahr verlängert

Mit der Verlängerung um eine weiteres Jahr wird Sebastian Jung somit in seine vierte Saison beim Karlsruher Zweitligisten gehen, teilte der Verein am Samstag mit. Der einmalige deutsche Nationalspieler kam in dieser Saison in bislang 24 Spielen zum Einsatz und erzielte beim Gastspiel in Magdeburg einen sehenswerten Distanzschusstreffer, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

„Ich freue mich sehr, dass wir eine Einigung mit Sebastian Jung erzielen konnten. Gemeinsam mit ihm und Marco Thiede sind wir auf der Rechtsverteidigerposition überragend aufgestellt. Er und seine Qualität werden uns in der kommenden Saison wieder eine wichtige Stütze sein“, wird Cheftrainer Christian Eichner in der Presseinformation zitiert.