KSC bestreitet am Mittwoch Testspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern

Der KSC will die Länderspielpause nutzen, um vor dem Endspurt durchzupusten. Doch am Mittwoch geht es noch einmal zur Sache. Gegner in einem Testspiel ist dann der 1. FC Kaiserslautern.

Vor der viertägigen Trainingspause hat sich der Karlsruher SC am Mittwoch noch zu einem Testspiel mit einem Drittligisten verabredet. Am Nachmittag geht es gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Kaiserslautern.

Aufgrund der Corona-Situation und der Rivalität beider Fanlager soll die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden.

Von Donnerstag bis Sonntag gewährt Trainer Christian Eichner den KSC-Spielern dann vier freie Tage, ehe die Vorbereitung auf das nächste Zweitliga-Spiel am 3. April gegen den VfL Osnabrück beginnt.

Eichner will das Testspiel vor allem dazu nutzen, um denjenigen Akteuren Spielzeit zu gewähren, die zuletzt nicht so häufig zum Einsatz gekommen waren. In der Liga belegt der KSC, der mit einem 2:2 in Paderborn in die Länderspielpause gegangen war, aktuell den fünften Platz.