Ein Auftritt am Millerntor am Samstag, drei Heimspiele am Sonntag und ein Flutlicht-Kracher bei der Hertha: Die Terminierung der Zweitliga-Spieltage 11 bis 15 hat dem Karlsruher SC ein abwechslungsreiches Herbst-Programm beschert.

Den Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) zufolge ist der KSC dreimal sonntags im heimischen Wildpark gefordert. Zu Gast sind dann der SC Paderborn (5. November), der 1. FC Nürnberg (26. November) und der FC Hansa Rostock (3. Dezember). Anpfiff ist jeweils um 13.30 Uhr.

Nach dem Paderborn-Spiel steht am 11. November das Duell mit Hertha BSC an. Die Partie im Berliner Olympiastadion wird am Samstagabend ab 20.30 Uhr über die Bühne gehen.

KSC treffen auf befreundete Hertha-Fans und Gersbeck

Dann treffen nicht nur die beiden miteinander befreundeten Fanlager aufeinander, sondern es könnte auch zum Wiedersehen mit Torhüter Marius Gersbeck kommen. Der frühere KSC-Keeper war von der Hertha nach einer Prügel-Attacke im Trainingslager zuletzt begnadigt worden.

Eine weitere schwere Auswärtsaufgabe steht den Badenern bereits an Spieltag 11 bevor. Dann geht es am Samstag, 28. Oktober, um 13 Uhr gegen den aktuellen Spitzenreiter FC St. Pauli.

Am kommenden Samstag (13 Uhr) gastieren die derzeit auf Rang 14 eingestuften Karlsruher zunächst beim 1. FC Magdeburg, ehe nach der Länderspielpause am 22. Oktober das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 folgt.

Die KSC-Termine im Überblick

- 9. Spieltag: Samstag, 7. Oktober, 13 Uhr: 1. FC Magdeburg – KSC - 10. Spieltag: Samstag, 22. Oktober, 13 Uhr: KSC – FC Schalke 04 - 11. Spieltag: Samstag, 28. Oktober, 13 Uhr: FC St. Pauli – KSC - 12. Spieltag: Sonntag, 5. November, 13.30 Uhr: KSC – SC Paderborn - 13. Spieltag: Samstag, 11. November, 20.30 Uhr: Hertha BSC – KSC - 14. Spieltag: Sonntag, 26. November, 13.30 Uhr: KSC – 1. FC Nürnberg - 15. Spieltag: Sonntag, 3. Dezember, 13.30 Uhr: KSC – FC Hansa Rostock