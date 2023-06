Das Stadion-Eröffnungsspiel ist nicht der letzte Test, den der Karlsruher SC vor dem Start in die neue Zweitliga-Saison bestreitet. Wie die Badener am Donnerstag bekanntgaben, messen sie sich am 22. Juli mit dem Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98. Die Partie im Karlsruher Grenke-Stadion beginnt um 15.30 Uhr.

Drei Tage zuvor, also am 19. Juli, empfängt das Team von Trainer Christian Eichner im BBBank Wildpark den englischen Top-Club FC Liverpool und eröffnet damit offiziell die neue Arena. Die Begegnung wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Zu ihrem ersten Zweitliga-Spiel treten die Karlsruher am 28., 29. oder 30. Juli an. Gegner und Uhrzeit sind noch offen. In die Vorbereitung starten Jérome Gondorf und Co am 22. Juni, ehe zunächst Testpartien gegen unterklassige Gegner anstehen. Am 24. Juni (15.30 Uhr) geht es zum SV Staufenberg, vier Tage später (18.30 Uhr) zur Spvgg Ketsch.

Weitere Tests gegen Pilsen und Saarbrücken

Echte Härtetests dürften dann die Spiele gegen Viktoria Pilsen (10. Juli, Uhrzeit und Ort noch nicht bekannt) auf dem Heimweg aus dem Trainingslager (2. bis 10. Juli) und gegen den 1. FC Saarbrücken (15. Juli, 14 Uhr) im Grenke-Stadion werden.

Gegen die Darmstädter hatte der KSC zuletzt Ende April gespielt. Am Böllenfalltor unterlagen die Blau-Weißen damals mit 1:2. Auch das Hinspiel Mitte Oktober im Wildpark hatten sie knapp verloren (1:2).