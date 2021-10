Vor Spiel gegen Aue

Bormuth fehlt KSC viel länger als erwartet und auch Kobald muss pausieren

Beim Karlsruher SC standen am Dienstagnachmittag nur 17 Spieler auf dem Platz. Immerhin: In die Vorbereitung auf das Zweitligaspiel am Samstag gegen Erzgebirge Aue stieg KSC-Kapitän Jérome Gondorf ein.