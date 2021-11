Heiße Wochen gegen Konkurrenten

Voll auf Sieg spielen? Für Eichner und den KSC stellt sich mehr denn je die Risiko-Frage

In Ingolstadt spielte der KSC bereits zum sechsten Mal in dieser Saison unentschieden. Für einen Platz im Mittelfeld reicht das, für mehr nicht. Eine genau Risikoabschätzung wird Trainer Eichner in den kommenden Wochen wohl noch häufiger vornehmen müssen.