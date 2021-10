Mittwochabend in Leverkusen

KSC-Coach Eichner setzt im DFB-Pokal wieder auf Torwart Gersbeck

Als klarer Außenseiter und mit einer Niederlage im Rücken tritt der KSC am Mittwochabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen an. Cheftrainer Christian Eichner hat eine klare Forderung an seine Mannschaft.