Durchaus. In anderen Bundesländern sind bereits strengere Bestimmungen in Kraft. In Bayern gilt eine Kapazitätsgrenze von 25 Prozent in den Stadien, in Sachsen erleben sogar sogenannte Geisterspiele ein Comeback. Auch der KSC ist davon betroffen: Dessen Auswärtspartie bei Dynamo Dresden findet am 5. Dezember vor leeren Rängen statt.