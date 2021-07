Bundesweit einheitliche Regelung

Neue Vorgaben aus der Politik: So viele Zuschauer dürfen zu einem KSC-Heimspiel kommen

Geisterspiele gehören wohl auch im deutschen Profifußball bald der Vergangenheit an. Die Politik hat hierzu am Dienstag bundesweit einheitliche Vorgaben beschlossen. Doch was bedeuten die für den KSC?