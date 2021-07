KSC bangt um Gersbeck und erwartet keine Spielabsage wegen Corona-Fällen

Keine 48 Stunden vor dem ersten Heimspiel der Saison verletzte sich die Nummer eins des Karlsruher SC im Training am rechten Sprunggelenk.

Zur selben Zeit zeigte sich Gegner SV Darmstadt 98 wegen weiterer Corona-Fälle in seinen Reihen darum bemüht, dass die Partie der Zweiten Liga am Freitag im BB Bank Wildpark abgesetzt wird: Beim KSC kamen am Mittwoch Umstände zusammen, die geeignet waren, den Fokus der Profis zu stören.

„Ich versuche mich und die Mannschaft davon frei zu machen. Wir bereiten uns ganz normal vor“, versicherte Coach Christian Eichner.