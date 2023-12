Erste Runde bei der WM

KSC-Dartspieler Dragutin Horvat will den „Ally Pally“ rocken und genießen

Für Dragutin Horvat, der für den Karlsruher SC in der Darts-Bundesliga aktiv ist, steht die erste Runde bei der WM in London an. Wie groß sind die Chancen auf ein Weiterkommen?