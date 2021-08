Zweieinhalb Monate dauert es noch, bis der Karlsruher SC sein nächstes Pokalspiel erlebt. Christian Eichner hat aber bereits jetzt klare Vorstellungen, wie dies im Idealfall aussehen könnte. „Ein Kracher zu Hause, ein Abendspiel, ein bisschen Nebel im Oktober: Das könnte gut werden“, glaubt der Cheftrainer des KSC.

Am Montagabend hatte sein Team beim Viertligisten aus Lotte das Ticket für die zweite Runde gebucht, die am 26. und 27. Oktober ausgetragen wird. Duelle mit Borussia Dortmund oder dem FC Bayern München, der allerdings erst noch seine Auftaktpartie bestreiten muss, sind dann ebenso möglich wie ein Aufeinandertreffen mit einem Amateurvertreter. Ausgelost wird am 29. August im Rahmen der ARD-Sportschau.

Bis dahin wird der Pokalwettbewerb, sagt Eichner, in seinen Überlegungen und in den Köpfen seiner Spieler keine große Rolle spielen. In der Liga warten schließlich in den kommenden Wochen genügend Schwergewichte. Bremen, Nürnberg, Kiel, Schalke und St. Pauli heißen die Gegner im August und September.