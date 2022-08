KSC-Dosenöffner Heise trifft und fordert „mehr Ruhe“ ein

Für Philip Heise war am Samstag früher Feierabend als sonst. Acht Minuten vor dem Ende nahm ihn Christian Eichner vom Feld und schickte Kilian Jakob auf die linke Abwehrseite des Karlsruher SC. Dass er ziemlich platt war, hatte Heise seinem Trainer schon zehn Minuten davor zu verstehen gegeben.

Der 31-Jährige war beim 2:0 gegen Hansa Rostock über seine Seite ein steter Aktivposten gewesen, der seine gute Leistung mit seinem ersten Saisontor garnierte.

Heise muss keiner etwas über die Launen des Fußballs erzählen. Zu lange bewegt sich der Abwehrspieler schon im Geschäft, zu vieles hat er erlebt. Als er im Sommer 2020 als Leihgabe von Norwich City zum KSC kam, war das für den Rheinländer die achte Station seiner Laufbahn.

Gefühlt hat sich diesmal ja jeder schon in die Hose gemacht. Philip Heise, KSC-Abwehrspieler

Dass die Runde für ihm mit dem badischen Zweitligisten damals noch schlechter angelaufen war als die aktuelle mit den Niederlagen gegen Paderborn (0:5) und Magdeburg (2:3) war ihm am Samstag nach dem 2:0-Erfolg seiner Mannschaft über Hansa Rostock eine Erwähnung wert. „Damals hatten wir die ersten drei Spiele verloren, aber es war viel, viel mehr Ruhe drin. Gefühlt hat sich diesmal ja jeder schon in die Hose gemacht, im gesamten Verein und in der ganzen Stadt. Ich würde mir da mehr Ruhe wünschen. Wenn man uns und dem Trainerteam vertraut, sieht man, was wir auf den Platz bringen können.“

Nicht viel hat zum zweiten Tor gefehlt

Heise hatte nach dem dritten Karlsruher Saisonsieg in Folge gut reden. Nach dem Duell mit Rostock durfte er sich ein bisschen als Mann des Spiels fühlen. Als Schütze des 1:0 war er zum Türöffner für seine Mannschaft geworden. Und nicht viel hatte gefehlt und er hätte sogar ein zweites Mal mit einem Sonntagsschuss ins Schwarze getroffen. Doch in der 39. Minute klatschte der Ball nach seinem nächsten Hammer von der Latte ins Spielfeld zurück, was ihn nicht lange störte, da eine Minute darauf Malik Batmaz das Rostocker Geschenk zum 2:0 annahm.

Den Impuls, der von Heises Führungstreffer ausging, hatte die Karlsruher Elf gegen tief stehende und kompakt verteidigende Rostocker gebraucht. Dass sein sehenswerter Distanzschuss das Geschehen für sein Team in die richtige Bahn lenkte, war in jener 18. Spielminute kurios, denn der Linksverteidiger hatte unmittelbar davor noch bei seinem Trainer Christian Eichner an der Seitenlinie gestanden und war und von ihm instruiert worden.

Das war, als Marvin Wanitzek sich gerade den Ball für seinen Freistoß aus halbrechter Position zurechtlegte. Souffliert habe Eichner ihm in jenem Moment nichts. „Das war eine taktische Ansage. Ich sollte einfach höher stehen“, klärte Heise hinterher auf.

Heises Training macht sich bezahlt

Er lief von der Unterredung hinüber auf seine Seite. Wanitzeks Flankenball war wenige Augenblicke später von Fabian Schleusener per Kopf zu Tim Breithaupt hinter den Fünfer weitergeleitet worden. Dem dort in halblinker Strafraumposition postierten Mittelfeldspieler tropfte der Ball nach vorne und nach dem folgenden Pressschlag mit Dennis Dressel von seinem Knie weiter hinter den Strafraum.

In den letzten zwei Jahren war ich ja eher nicht so torgefährlich. Philip Heise, KSC-Abwehrspieler

Dort lief Heise an und jagte die Kugel aus etwa 24 Metern Torentfernung mit seiner linken Klebe ins rechte Eck des Hansa-Tores. „In den letzten zwei Jahren war ich ja eher nicht so torgefährlich, sondern eher der Spieler, der auflegt. Letztes Jahr habe ich nicht einmal das Tor getroffen. Woche für Woche habe ich daran gearbeitet. Umso schöner, dass es jetzt mit dem Tor geklappt hat“, sagte Heise, der insgesamt eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive hielt und immer wieder auch mit feinen Pässen und Seitenwechsel für Gefahrenmomente und Spielverlagerungen sorgte.

Der Verteidiger war damit der elfte KSC-Profi, der sich in dieser jungen Saison schon als Torschütze feiern lassen könnte.