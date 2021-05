Die Mannschaft des Karlsruher SC in der Einzelkritik

Last-Minute-Niederlage für den KSC in Düsseldorf: In der Nachspielzeit gelingt der Fortuna der Treffer zum 3:2-Sieg.

Der KSC kassiert im Nachholspiel am Montagabend in letzter Minute eine bittere Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf.

Dabei gingen die Karlsruher durch ein Eigentor des Düsseldorfers Kevin Danso zunächst in Führung. Noch vor der Pause gelang der Fortuna allerdings der Ausgleich, in der 73. Minute gingen die Düsseldorfer schließlich in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich per Foulelfmeter durch Marvin Wanitzek trafen die Düsseldorfer in der fünften Minute der Nachspielzeit noch zum 3:2-Sieg.

Die BNN-Sportredaktion hat die KSC-Profis genauer unter die Lupe genommen und deren Leistung eingeordnet. Dazu gibt es die Noten in der klassischen Schulspanne von „sehr gut“ (1,0) bis „ungenügend“ (6,0).