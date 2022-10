Nach dem bitteren Pokal-Aus in Sandhausen erwartet Christian Eichner keinen Knacks für die nächsten Ligaspiele. Gegen Düsseldorf setzt der KSC-Trainer vor allem auf zwei Komponenten.

Heimspiel am Sonntag

Ist die Begegnung Karlsruher SC gegen Fortuna Düsseldorf Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gleichbedeutend mit Pokal-Frust gegen Pokal-Lust? Der Mittwochabend war für die Kontrahenten vom Wochenende jedenfalls höchst unterschiedlich zu Ende gegangen.

Während die Karlsruher nach dem auf dramatische Weise verlorenen Elfmeter-Krimi gegen Sandhausen mit hängenden Köpfen vom Platz gegangen waren, hatten die Fortunen zeitgleich in Regensburg (3:0) einen wesentlichen erfolgreicheren und vergleichsweise entspannten Abend erlebt. Bereits vor der Pause hatte das Team von Trainer Daniel Thioune einen beruhigenden Drei-Tore-Vorsprung herausgeschossen.

Das Bemerkenswerte: Für die hoch gehandelten Düsseldorfer war der Zweitrunden-Erfolg im DFB-Pokal der erste Auswärtssieg seit drei Monaten gewesen und erst der zweite in dieser Saison überhaupt.

Fortuna-Tross kommt bereits am Freitag in Karlsruhe an

Dennoch hatte Thioune bei der Planung der Englischen Woche wohl mehr die Regeneration seiner Spieler im Sinn als den Versuch, diese an die Fremde zu gewöhnen. Nach dem Spiel in Regensburg war der Fortuna-Tross nämlich nicht nach Düsseldorf zurückgekehrt, sondern zunächst weiter ins 50 Kilometer entfernte Bad Gögging gezogen, ehe es dann am Freitag nach Karlsruhe ging.

Der Sieg am Mittwoch habe „der Stimmung gut getan“, ließ Thioune am Freitag wissen. Zuvor hatte seine Mannschaft in der Liga gegen Darmstadt (0:1) und Nürnberg (0:1) zweimal den Kürzeren gezogen.

Somit hecheln die mit dem KSC punktgleichen Rheinländer (17) dem Spitzen-Trio aus Darmstadt, Paderborn und Hamburg gerade deutlich hinterher. „Ich gehe schwer davon aus, dass sie nach Karlsruhe kommen, um das Spiel zu gewinnen und um einen weiteren Schritt in Richtung Anschluss an die vorderen Plätze zu schaffen. Da ist schon ein gewisser Abstand da“, fasste KSC-Trainer Christian Eichner am Freitag bei der Medienrunde die Ausgangslage zusammen.

KSC-Trainer Eichner setzt auf „Körpersprache und Haltung“

Für Eichners Team geht es derweil darum, nach den Rückschlägen der vergangenen Tage gegen Darmstadt (1:2) und in Sandhausen (9:10 n.E.) wieder in die Spur zu finden. Einen Pokal-Knacks mit negativen Auswirkungen auf die Liga, wie ihn der KSC in der Vorsaison nach dem bitteren Viertelfinal-Aus gegen den HSV erlitten hatte, befürchtet der KSC-Coach diesmal nicht.

„Ich glaube, dass das HSV-Spiel in seinem Gesamtpaket noch einmal eine Stufe dramatischer war“, erklärte Eichner mit Blick auf die historische Chance, die seine Mannschaft im März verpasst hatte.

„Ich erhoffe mir, dass die Jungs mit den Rückmeldungen aus dem Darmstadt-Spiel und dem Sandhausen-Spiel eine Energie mitbringen am Sonntag, um dieses kleine Teil, das in den beiden Spielen wahrscheinlich gefehlt hat, um als Sieger vom Feld zu gehen, dabei zu haben“, führte der 39-Jährige weiter aus. Letztlich seien „Körpersprache und Haltung“ die entscheidenden Komponenten.

Wanitzek hat nicht den Eindruck, „als ob wir komplett kaputt sind“

Glaubt man Marvin Wanitzek, dann haben er und seine Kollegen den Pokal-Blues bereits abgeschüttelt. „Das ist schon wieder vergessen. Den Abend und den Tag danach haben wir uns schon noch sehr geärgert, aber jetzt ist voller Fokus auf Düsseldorf“, versicherte der Mittelfeldspieler, der genau wie seine Teamkollegen Tim Breithaupt und Jérôme Gondorf zu den laufstärksten Spielern der Liga zählt.

Als Problem sieht Wanitzek die zahlreichen Kilometer auf dem Tacho nicht. „Es hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als ob wir komplett kaputt sind“, meinte Wanitzek nach der Einheit am Freitag zum Fitnesszustand der Mannschaft.

Verdrängt Jung Konkurrent Thiede wieder auf die Bank?

Der angeschlagene Stephan Ambrosius fehlte genau wie Daniel Gordon am Freitag, soll aber Eichner zufolge am Sonntag auf dem Platz stehen. Zu rechnen ist dann auch mit Sebastian Jung, der im Pokal eine Verschnaufpause erhalten hatte und nun wieder anstelle von Marco Thiede die Rechtsverteidiger-Position einnehmen dürfte.

Offen ist noch, ob der KSC-Coach in der Offensive frische Kräfte aufbieten wird. Der gegen Sandhausen eingewechselte Kelvin Arase kommt auf der Zehnerposition als Alternative für Paul Nebel infrage und Mikkel Kaufmann wäre im Sturm anstelle von Malik Batmaz eine Option.