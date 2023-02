Badisches Duell am Sonntag

KSC erwartet Sandhäuser Bollwerk und arbeitet an passenden Lösungen

Wie will der KSC am Sonntag das Sandhäuser Bollwerk knacken? Am Donnerstag ließ Christian Eichner das ein oder andere Lösungsmuster einüben. Ein Punkt ist dem KSC-Coach besonders wichtig.