KSC-Trainer Christian Eichner setzt ganz vorne auf Philipp Hofmann und selten auf eine zweite Spitze. Für Rückkehrer Fabian Schleusener könnte künftig dennoch Platz in der Startelf sein – womöglich bereits am Samstag gegen seinen Ex-Club.

Fabian Schleusener sagt, er habe sich in Karlsruhe gut eingelebt. Die Wohnung ist bezogen, die Zimmer sind eingerichtet und auch fußballerisch läuft es für den 29-Jährigen beim Karlsruher SC immer besser. „Er ist sportlich komplett angekommen und das Tor wird ihm auch gut tun“, sagt sein Trainer Christian Eichner mit Blick auf Schleuseners Erfolgserlebnis am Montagabend beim 4:1 in Lotte.

Dabei ist Schleusener kein ganz Neuer im Wildpark. In der Saison 2017/18 schoss er unter Trainer Alois Schwartz die Blau-Weißen mit 17 Toren in die Aufstiegsrelegation zur Zweiten Liga, die dann gegen Erzgebirge Aue verloren ging. Umstellen musste sich der gebürtige Freiburger nach seiner Rückkehr aber doch an der einen oder anderen Stelle.

Das Stadion habe sich natürlich verändert, sagt Schleusener, die Mannschaft ebenfalls und nicht zuletzt die Spielweise. „Offensiver, schneller, höher im Spiel gegen den Ball“ sei diese unter Eichner, „nicht mehr abwartend, sondern aktiv gegen den Ball arbeitend.“ Froh sei er, den Prozess in Karlsruhe weiter mittragen zu können.