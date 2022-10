Der KSC erwartet am Mittwochabend in Sandhausen ein gefühltes Heimspiel, weiß aber auch, dass fürs Weiterkommen mehr nötig sein wird als die Kulisse. Mit Blick auf die Startelf gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen.

Badisches Pokal-Duell am Mittwoch

Beim Karlsruher SC läuft gewissermaßen die Heimspiel-Woche. In der Liga wird die Mannschaft von Trainer Christian Eichner am Sonntag gegen Düsseldorf genau wie acht Tage zuvor gegen Darmstadt zu Hause im Wildpark auflaufen.

Und auch an diesem Mittwoch (18 Uhr), da ist sich nicht nur Eichner ziemlich sicher, werden auf den Rängen die KSC-Fans den Ton angeben. „Ich gehe schwer davon aus, dass es sich sehr, sehr gut anfühlen wird für unsere Jungs, in Sandhausen aufzulaufen“, sagte der KSC-Coach bei der Pressekonferenz am Dienstag, fügte aber hinzu: „Davon alleine wird man nicht weiterkommen.“

Das Gästekontingent von 2.200 Karten, teilte der KSC mit, sei bereits vergriffen. Es ist aber davon auszugehen, dass mehr als doppelt so viele Anhänger aus Karlsruhe den Weg in die nur knapp 50 Kilometer entfernte Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis antreten werden.

KSC gegen Sandhausen: Kobald ist fit, Jakob bleibt zu Hause

„Es ist ein Derby für uns in Karlsruhe und ich hoffe, dass unsere Fans das zum Heimspiel machen. Davon gehe ich auch stark aus“, sagte Jérôme Gondorf. Der Kapitän hatte aus dem Darmstadt-Spiel (1:2) eine Beckenprellung davongetragen, wird aber – so die Eindrücke aus dem Abschlusstraining im Wildpark am Dienstag – für den Pokalfight bereit sein.

Fit meldeten sich auch Philip Heise (muskuläre Probleme) und Christoph Kobald (Pferdekuss). Letzterer muss allerdings in der Startelf für Rückkehrer Marcel Franke Platz machen. Eichner rechnete am Dienstag zudem damit, dass auch der ebenfalls angeschlagene Stephan Ambrosius mitwirken kann. Somit wird lediglich Linksverteidiger Kilian Jakob (Rückenprobleme) fehlen.

Zu den Belastungen in der Englischen Woche meinte Gondorf: „Ich sage immer, Kopf siegt über Körper. Wenn man sich mental darauf einstellt und den Schweinehund überwindet, dann kannst du jedes Spiel mit 100 Prozent annehmen.“

Choi erstmals in dieser Saison im KSC-Kader

Zumindest für einen Kurzeinsatz kommt Kyoung-Rok Choi infrage. Der Südkoreaner, den über Monate Rückenbeschwerden ausgebremst hatten, steht erstmals in dieser Saison im Kader.

Neben der Rückkehr von Franke nach dessen Stammzellen-Spende sind punktuell weitere Änderungen in der Karlsruher Startelf möglich. Rechtsverteidiger Sebastian Jung, der zuletzt dreimal in Folge von Beginn an gespielt hatte, könnte eine Pause erhalten und durch Marco Thiede ersetzt werden.

Im Sturm wäre 1,93-Meter-Hüne Simone Rapp eine Option anstelle des emsigen, aber zuletzt nicht allzu torgefährlichen Malik Batmaz (1,80 Meter) – jedenfalls dann, wenn Eichner auf Kopfballstärke setzt, um den zu erwartenden Sandhäuser Abwehrriegel zu knacken.

Für den KSC steht im DFB-Pokal auch finanziell einiges auf dem Spiel

Neben der badischen Rivalität und den sportlichen Ambitionen geht es am Mittwoch auch finanziell um einiges. Den Achtelfinalisten überweist der Deutsche Fußball Bund gut 830.000 Euro an Prämie.

Den zusätzlichen Geldregen hatte der KSC in der Vorsaison mitgenommen. Damals war erst im Viertelfinale Schluss gewesen – und das denkbar knapp gegen den Hamburger SV im Elfmeterschießen.

Zu Strafstößen traten die KSC-Profis auch bei der Einheit am Dienstag an, mit wechselhaftem Erfolg. „Ich erwarte eine enge Partie, die sicherlich bis zum Schluss sehr, sehr spannend sein wird“, erklärte Eichner, der sich davon überzeugt zeigte, „dass die Mannschaft extrem viel Energie aus der Niederlage vom Samstag mitbringen wird“.

Gondorf äußerte derweil die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Pokal-Reise. „Auf Pokal freut man sich generell, weil es einfach so ein Bonusspiel ist in einer Saison. Und man hätte natürlich gerne mehrerer solcher Bonusspiele“, betonte er.