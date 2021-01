Der Karlsruher SC springt mit seinem ersten Pflichtspielsieg gegen Holstein Kiel in der Tabelle auf den sechsten Rang. Bis der dritte Sieg in Folge feststand, hatten die Badener aber 90 Minuten Schwerstarbeit zu verrichten.

Der KSC schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Die Blau-Weißen sicherten sich in einem abwechslungsreichen Auswärtssiel bei Holstein Kiel mit 3:2 (2:0) den dritten Sieg in Folge.

Dazu gewann die Mannschaft von Cheftrainer Christian Eichner im dritten Anlauf erstmals ein Pflichtspiel gegen die „Störche“. In der Tabelle springen die Badener damit am 16. Spieltag mit 25 Punkten auf Platz sechs.

Heise trifft zur frühen KSC-Führung

Die Partie begann nach Plan für den KSC. Philip Heise brachte die Badener im Holstein-Stadion bereits in der sechsten Spielminute in Führung. Zunächst scheiterte noch Marvin Wanitzek an Kiels Torwart Ioannis Gelios, der Abpraller fiel dann aber genau vor die Füße von Verteidiger Heise. Dieser fackelte nicht lange und schoss den Ball mit rechts ins rechte Toreck.

In der Folge erhöhte Kiel merklich den Druck, drängte auf den Ausgleich. Doch die Karlsruher hielten dem Druck Stand und meldeten sich kurz vor der Halbzeitpause mit Offensivchancen zurück. Zunächst scheiterte Stürmer Philipp Hofmann noch per Pfostentreffer (43.) und an Gelios (44.).

Mit der folgenden Ecke sollte dann aber das 2:0 für den KSC fallen. Die Hereingabe von Wanitzek verlängerte Hofmann an den langen Pfosten. Dort nahm Thiede den Ball erst mit dem Oberschenkel an, um ihn dann genau unter die Latte zu befördern.

Bormuth beschert KSC den Auswärtssieg

Nach einer Stunde meldete sich Kiel dann aber mit dem Anschlusstreffer zurück. Nach einer Flanke von Fabian Reese kam Janni Serra frei zum Kopfball und überwand Marius Gersbeck so zum 1:2. Der Karlsruher Keeper hatte Minuten zuvor noch sehenswert gegen Marco Komenda geklärt und einen früheren Gegentreffer verhindert.

Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende schlug der Kieler Stürmer dann zum zweiten Mal zu und verwandelte eine flache Hereingabe von Lee aus kurzer Distanz zum 2:2-Ausgleich (77. Spielminute).

Doch der KSC hatte noch einmal eine Antwort: Robin Bormuth erzielte in der 85. Spielminute nach einem Heise-Freistoß per Kopfball das 2:3 und beschere den Badenern damit den achten Saisonsieg.