KSC-Frauen wollen um den Zweitliga-Aufstieg mitspielen

Während die Männer des KSC gut in die Zweitliga-Saison gestartet sind, haben auch die Frauen große Ziele in der neuen Saison.

Mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg II starten die KSC-Frauen am Sonntag (14 Uhr) in die neue Saison der Regionalliga Süd, Gruppe 1 und wollen im Breisgau mit einem Erfolg den Grundstein dafür legen, oben mitzuspielen.

„Wenn wir unsere fußballerische Qualität auf den Platz bringen und auch kämpferisch dagegen halten, können wir dort erfolgreich sein“, so Cheftrainerin Romina Konrad, die sich aber von der 0:4-Auftaktniederlage der Freiburgerinnen bei Jahn Calden nicht blenden lassen will.

Die Regionalliga Süd ist in zwei Gruppen eingeteilt, deren Gruppensieger den Aufsteiger in die zweite Bundesliga ermitteln. In der Gruppe 1 spielen neun Mannschaften um den Gruppensieg. In der vergangenen Saison, die coronabedingt nach sechs Spieltagen abgebrochen werden musste, war die Mannschaft von Romina Konrad als Aufsteiger das Überraschungsteam der Liga und musste nur eine Niederlage gegen den späteren Gruppenersten Jahn Calden hinnehmen, den Konrad auch in der neuen Spielzeit als einen der Favoriten sieht.