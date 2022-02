KSC freut sich auf „Schwergewicht“ Schalke 04 im Wildparkstadion

Auf den KSC wartet am Samstag im heimischen Wildparkstadion eine große Herausforderung. Ob auch gegen Schalke 04 die eigene kleine Erfolgsserie ausgebaut werden kann?

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge kann der Karlsruher SC mit breiter Brust in das Aufeinandertreffen mit einem Aufstiegskandidaten gehen. An diesem Samstag (13.30 Uhr/Sky und BNN-Liveticker) empfängt der badische Fußball-Zweitligist den FC Schalke 04.

Die Gelsenkirchener haben als Tabellenfünfter vor dem 24. Spieltag nur einen Zähler Rückstand auf Platz zwei und auch die Spitzenposition ist lediglich zwei Punkte entfernt. Allerdings sorgt die Verbindung zum russischen Hauptsponsor „Gazprom“ aktuell neben dem Platz für einige Unruhe.

Dennoch warnt KSC-Cheftrainer Christian Eichner: „Wir wissen, was für ein Kaliber auf uns zukommt“, spricht der 39-Jährige von einem „Schwergewicht der Liga“. Er erwartet einen Gegner, „der komplett auf Sieg spielen wird.“ Über Entwicklungen beim Gegner, die über die sportlichen Geschehnisse hinausgehen, wollte sich der Karlsruher am Donnerstagnachmittag nicht äußern.

Gut gelaunter KSC-Coach hat personell viele Möglichkeiten

Mit aktuell 32 Zähler hat der KSC seine Position im Mittelfeld der Liga wieder etwas gefestigt und steht aktuell auf Rang neun. Entsprechend der jüngsten sportlichen Entwicklung ist Eichner aktuell betont „gut gelaunt“. Denn seine Mannschaft befinde sich „auf einem sehr ordentlichen Weg“.

Dazu kommt, dass sich auch die Personalsituation bei den Badenern deutlich entspannt hat. Aktuell muss der KSC lediglich auf die Langzeitverletzten Leon Jensen, Sebastian Jung und Jannis Rabold verzichten. Robin Bormuth ist zurück im Trainingsbetrieb, bei Christoph Kobald werde man am Freitag oder Samstag endgültig über einen Einsatz entscheiden.

KSC freut sich auf große Zuschauer-Unterstützung

Für das Duell gegen Schalke darf der KSC noch einmal mehr Zuschauer ins Wildparkstadion lassen und 15.000 Tickets verkaufen. Am Donnerstagnachmittag waren sogar noch einige wenige Restkarten für die Partie verfügbar.