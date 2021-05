Auf den KSC wartet an diesem Samstag bei der SpVgg Greuther Fürth ein weiteres Duell gegen einen Aufstiegskandidaten. Personell hat Cheftrainer Christian Eichner allerdings einige Sorgen.

Weiterhin Schlag auf Schlag geht es für die Zweitliga-Fußballer des Karlsruher SC. Am Samstag um 13 Uhr wartet auf die Mannschaft von Cheftrainer Christian Eichner erneut eine schwere Auswärtsaufgabe beim Tabellenzweiten SpVgg Greuther Fürth.

Die bittere und späte 2:3-Niederlage der Badener am vergangenen Montag in Düsseldorf hat Eichner entsprechend bereits abgehakt. Dem entscheidenden Gegentreffer nachzuhängen, dafür habe er auch gar keine Zeit, denn morgen wartet ein nächster Hochkaräter der Liga“, erklärte der Coach am Freitagnachmittag im Hinblick auf das Duell im Sportpark Ronhof.

Lorenz und Goller fallen gegen Fürth aus

Dazu kommt, dass sich die Personalsituation beim KSC weiter nicht entspannt hat. Marc Lorenz, der sich in Düsseldorf erneut verletzt hat, fällt ebenso aus wie Benjamin Goller (Knieverletzung), Kyoung-Rok Choi (Muskelfaserriss), Dirk Carlson und Janis Hanek (beide Aufbautraining).

Robin Bormuth, Lukas Fröde und Xavier Amaechi sind nach verlängerten Quarantäne-Maßnahmen inzwischen wieder zurück bei der Mannschaft, wie fit sie sind und was Eichner ihnen im Saisonendspurt zutraut, bleibt abzuwarten.

Der Cheftrainer weiß, dass man gegen Fürth eine „hohe Intensität“ auf den Platz bringen und „unangenehm sein“ muss. Er hat an seine Mannschaft vor dem 32. Spieltag den Anspruch „mit Leidenschaft und Herz wie im Hinspiel“ zu agieren, als die Kleeblätter 3:2 geschlagen werden konnten.

KSC trifft auf spielstarken Aufstiegskandidaten

Greuther Fürth sei „eine spielstarke Mannschaft. Sie haben auch immer wieder die Möglichkeiten, fußballerisch hochwertig vor das gegnerische Tor zu kommen“, lobt Eichner den Kontrahenten und die Handschrift von Kollege Stefan Leitl. „Für mich sind sie absolut berechtigt da oben im Dunstkreis.“

Seine Truppe wolle aber dennoch auf jeden Fall versuchen „so lange konzentriert dagegenzuhalten, wie es geht.“ Nach drei Remis und einer Niederlage seit dem Re-Start gibt sich Eichner dennoch optimistisch und kämpferisch. So formuliert er klar, dass der Tabellenachte versuchen will „ergebnistechnisch einen Schritt nach vorne zu machen“.