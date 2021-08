Zeit nach Karriere im Blick

KSC-Gazelle Gordon knackt gegen Werder Bremen eine Rekordmarke in der Zweiten Liga

Daniel Gordon ist ein Evergreen beim KSC. Am Samstag beim Spiel gegen Werder Bremen spielt der 36-Jährige anstelle von Robin Bormuth in der Innenverteidigung. Damit knackt er eine Rekordmarke in der Zweiten Liga.