KSC gegen Eintracht Braunschweig: So kommen Fans ins Wildparkstadion

Im Vorfeld des KSC-Spiels gegen Eintracht Braunschweig (Samstag, 1. April, 13 Uhr) im Karlsruher Wildparkstadion empfiehlt die Polizei wegen der besonderen Verkehrssituation unterschiedliche Anreisewege für Fans auf dem Weg ins Stadion.

Die Polizei appelliert unnötigen Zeitverlust zu vermeiden und sich an folgende Empfehlungen zu halten:

Der Adenauerring wird auf Höhe des Stadions spätestens um 11.30 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Abhängig vom Personenaufkommen könne es aber auch früher zur Sperrung kommen.

Aufgrund der Baustelle mit einspuriger Verkehrsführung auf dem Adenauerring zwischen Willy-Brandt-Allee und Stadion ist mit erheblichem Rückstau und entsprechenden Verzögerungen zu rechnen.

Willy-Brandt-Allee bitte meiden

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, dass alle Fans des KSC, die mit dem Auto anreisen, das Stadion nicht aus Richtung Willy-Brandt-Allee ansteuern. Von dort aus sei die Durchfahrt nur zum Gästebereich des Birkenparkplatzes möglich. Auch Fußgänger und Fahrradfahrer müssen damit rechnen, auf diesem Weg nicht zu den Eingängen der Ost- und Südtribüne zu gelangen.

Stadionbesucher mit Karten für den Heimbereich auf der Ost- und Südtribüne werden daher gebeten, das Stadion unbedingt aus Richtung Durlacher Tor anzusteuern. Für die Anfahrt solle möglichst auf öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen werden. Ab dem Durlacher Tor werden ab Stadionöffnung im Zehn-Minuten-Takt Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zum Stadion verkehren.

Kostenloser Bustransfer eingerichtet

Für Heimfans mit Karten für die Nordtribüne empfiehlt die Polizei außerdem auf öffentliche Verkehrsmittel in der Karlsruher Innenstadt umzusteigen. Im Anschluss kann der provisorische Stadionzugang auf der Friedrichstaler Allee über den Schlossgarten benutzt werden.

Für Bahnreisende werde zudem vor und nach dem Spiel ein kostenloser Bustransfer zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhof und Stadion angeboten.

Erfolgt die Anreise über die B 5 soll die Autobahn bereits an der Anschlussstelle Bruchsal verlassen werden. Anschließend könne man über die Bundesstraße 35 in Richtung Graben-Neudorf und die Bundesstraße 36 nach Karlsruhe fahren. Über die Ausfahrt Karlsruhe-Neureut, die Linkenheimer Landstraße und die Willy-Brandt-Allee gelangen Gäste dann auf den Adenauerring in Richtung Stadion und so zu den reservierten Parkplätzen und dem Gästebereich im Stadion.